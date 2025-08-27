Tarcísio discute tarifaço dos Estados Unidos com governador da Geórgia e cita ‘diplomacia’ Em rede social, governador de São Paulo afirma que conversou sobre a importância do diálogo internacional São Paulo|Do Estadão Conteúdo 26/08/2025 - 23h30 (Atualizado em 27/08/2025 - 00h12 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reuniu com o governador da Geórgia, Brian Kemp, em São Paulo.

Encontro oficializou 30 anos da parceria comercial entre Brasil e Geórgia, mas discutiu tarifas impostas por Trump.

Tarcísio destacou a importância da diplomacia e diálogo internacional para fortalecer laços e parcerias.

Ele mencionou que a questão tarifária precisa ser resolvida a médio e longo prazos, enfatizando a necessidade de negociação. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

"Esse intercâmbio é fundamental para fortalecer laços de cooperação", frisou Tarcísio Marcelo Camargo/Agência Brasil

Em meio à crise entre Brasil e Estados Unidos e à imposição de tarifas de 50% por parte de Donald Trump a produtos brasileiros, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebeu em São Paulo o governador da Geórgia, Brian Kemp, e a primeira-dama, Marty Kemp.

Oficialmente, o encontro ocorreu para celebrar os 30 anos da parceria comercial entre as duas regiões. Mas, na prática, o tarifaço imposto por Trump esteve em discussão.

Nas redes sociais, Tarcísio destacou a presença de 37 empresas da Geórgia no Brasil, enquanto 40 companhias brasileiras atuam no estado norte-americano — gerando 12 mil empregos.

“Tivemos a oportunidade de debater o cenário atual das relações entre Brasil e Estados Unidos e destacar a importância da diplomacia e do diálogo internacional. Esse intercâmbio é fundamental para fortalecer os laços de amizade e cooperação, ampliando parcerias que trazem resultados concretos para São Paulo e para o Brasil”, destacou Tarcísio em sua rede social.

‌



Na semana passada, Tarcísio de Freitas já havia afirmado que a questão do tarifaço vai ser resolvida a médio e longo prazos. Ele ponderou que “talvez haja escalada no curto prazo” e reforçou que é fundamental estabelecer um canal de diálogo, que haja insistência para resolver o conflito.

“Obviamente a gente tem de forçar a barra agora para falar, negociar. Eu acho que não é humilhação para ninguém, para nenhum chefe (de Estado)”, disse, em referência ao comentário feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no último dia 6, quando o petista disse que não iria se humilhar para falar com o presidente norte-americano sobre o tarifaço.

‌



Perguntas e Respostas

Qual foi o objetivo do encontro entre Tarcísio de Freitas e Brian Kemp?

O encontro entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o governador da Geórgia, Brian Kemp, ocorreu para celebrar os 30 anos da parceria comercial entre as duas regiões. No entanto, também foi discutido o tarifaço imposto por Donald Trump a produtos brasileiros.

‌



O que Tarcísio de Freitas destacou sobre a presença de empresas da Geórgia no Brasil?

Tarcísio destacou a presença de 37 empresas da Geórgia no Brasil e mencionou que 40 companhias brasileiras atuam no estado da Geórgia, gerando 12 mil empregos.

Qual foi a posição de Tarcísio sobre a diplomacia nas relações entre Brasil e Estados Unidos?

Tarcísio enfatizou a importância da diplomacia e do diálogo internacional, afirmando que esse intercâmbio é fundamental para fortalecer laços de amizade e cooperação, ampliando parcerias que trazem resultados concretos para São Paulo e para o Brasil.

O que Tarcísio disse sobre a resolução do tarifaço?

Tarcísio afirmou que a questão do tarifaço será resolvida a médio e longo prazos, mas ponderou que pode haver uma escalada no curto prazo. Ele ressaltou a importância de estabelecer um canal de diálogo e a necessidade de insistência para resolver o conflito.

Como Tarcísio se referiu à necessidade de negociação com os Estados Unidos?

Tarcísio mencionou que é necessário “forçar a barra” para negociar e que isso não deve ser visto como uma humilhação para nenhum chefe de Estado, em resposta a comentários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o tema.

