Lula descarta telefonema a Trump para falar de tarifaço agora e diz que ‘não pode se humilhar’ Petista voltou a dizer que norte-americano não está disposto a negociar taxação; ‘Exijo respeito’, declarou Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 06/08/2025 - 16h42 (Atualizado em 06/08/2025 - 16h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Negociações do Brasil com os EUA são lideradas por Alckmin, por ordem de Lula Antonio Cruz/Agência Brasil - 05.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva descartou nesta quarta-feira (6) qualquer intenção de conversar diretamente, por enquanto, com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o tarifaço.

Ao voltar a afirmar que o norte-americano não quer negociar com o Brasil, o petista declarou “não poder se humilhar” e exigiu respeito.

“Um presidente não pode ficar se humilhando para outro. Eu respeito todo mundo, eu exijo respeito comigo. Eu adoro respeitar as pessoas e adoro ser respeitado”, destacou.

Lula criticou novamente o tarifaço imposto por Trump a produtos brasileiros, que começou a valer nesta quarta.

‌



Desde que foi anunciado, em 9 de julho, o governo brasileiro tenta negociar para reverter a decisão do republicano. A tarifa, oficializada na semana passada, tem quase 700 exceções — ou seja, itens que não serão taxados.

“Não liguei [para Trump], porque ele não quer telefonema. Eu não vou entrar numa análise do porquê Trump falou aquilo. Ele tinha falado no dia anterior, numa entrevista à imprensa brasileira. Perguntaram ‘você vai conversar com Lula?’. ‘Agora não’”, relembrou Lula.

‌



As falas foram feitas em entrevista à agência internacional Reuters.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp