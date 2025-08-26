Não há qualquer chance de negociação com EUA envolvendo decisões judiciais, diz ministro Mauro Vieira avalia que medida de Trump tem bases expressamente políticas, relacionadas ao processo de Bolsonaro Brasília|Do Estadão Conteúdo 26/08/2025 - 20h05 (Atualizado em 26/08/2025 - 20h05 ) twitter

Mauro Vieira Joédson Alves/Agência Brasil - 07.07.2025

O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, avalia que o tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Brasil é uma medida adotada expressamente por razões políticas, relacionadas com o processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus principais assessores por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

“Essa questão configura tema interno e soberano do Brasil, conduzida no âmbito do Poder Judiciário e em reação a qual não há qualquer possibilidade de interferência da parte do Poder Executivo”, afirmou o ministro, ao participar de evento organizado pela Fiesp (Federação da Indústria do Estado de São Paulo) e pelo Council of the Americas, em São Paulo.

“Não há possibilidade de qualquer negociação entre os dois países que envolva interferência em termos judiciais”.

Vieira afirmou que o governo vai resistir às pressões americanas e insistir no respeito às instituições brasileiras, mas “sem jamais abrir mão da disposição para o diálogo” em pontos que não confrontem à soberania do país.

‌



“Com esse espírito, apresentamos no dia 18 de agosto comentários escritos no âmbito da investigação do USTR sobre a Seção 301 da Lei de Comércio Exterior norte-americana, na qual defendemos as diversas práticas brasileiras objeto dos questionamentos, como o PIX e o nosso combate ao desmatamento ilegal”, disse o ministro.

Ele reiterou que no último dia 5 de agosto foi apresentado pedido de consultas aos Estados Unidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), de modo a demonstrar que a aplicação das tarifas recíprocas e a abertura da investigação com base na Seção 301 não estão em consonância com as regras multilaterais de comércio.

‌



Em medida de última instância, segundo o ministro, foi finalizada a regulamentação da Lei da Reciprocidade, a Lei nº 15.122 deste ano, para permitir procedimentos e consultas para possíveis respostas comerciais aos Estados Unidos.

No plano doméstico, salientou Viera, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou um pacote de apoios aos setores mais afetados pelas tarifas dos EUA, “incluindo medidas de ampliação e facilitação de crédito para exportadores, restituições de tributos e ampliação de compras públicas de alimentos”.

‌



“Demos início a conversas com os demais países afetados pelas medidas tarifárias dos Estados Unidos. Com esse intuito, o presidente Lula manteve, apenas nas últimas duas semanas, contatos com líderes da Índia, da China, do México e da França, dentre outros países”, relatou Vieira.

O ministro acrescentou que nessas conversas apareceram “crescentes preocupações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento com o processo de deterioração do sistema multilateral de comércio, baseado em regras e com o cenário de negociações bilaterais assimétricas vulneráveis a pressões dos mais fortes”.

“O Brasil pretende, desse modo, dar início a discussões sobre uma reforma estrutural em abrangente da OMC”, afirmou Vieira.

Diálogo segue

O ministro destacou, ainda, que na relação com os Estados Unidos, o Brasil seguirá insistindo na necessidade de separar questões comerciais das questões políticas.

De acordo com ele, esse é o único caminho possível para que a situação presente possa encontrar solução satisfatória.

E para isso, disse o ministro, a atuação do setor privado brasileiro é essencial.

“É de fundamental importância que as empresas brasileiras façam chegar às suas parceiras norte-americanas a gravidade da situação e a necessidade de buscar sensibilizar as autoridades do governo daquele país quanto aos prejuízos causados para ambos os lados. É central demonstrar aos interlocutores do setor privado norte-americano não ser razoável que o governo dos Estados Unidos cause dano às excelentes e proveitosas relações comerciais dos dois países por questões políticas e ideológicas que se resumem, ao final, aos desígnios pessoais do Brasil. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos é muito maior do que isso”, pontuou.

Em um discurso duro, Vieira disse que o Brasil e os brasileiros não podem ficar reféns dos interesses pessoais, nem pode ceder a pressões absolutamente indevidas e adotadas ao largo do direito e da boa diplomacia.

“Seguiremos firmes na defesa de nossas empresas, dos nossos empregos, da nossa soberania e da nossa independência. Sem perder esses objetivos de vista, tampouco nos furtaremos ao diálogo, à negociação e à busca de soluções pacíficas e mutuamente benéficas para os nossos países. Nossas sociedades, no Brasil e nos Estados Unidos, encontram-se unidas por laços inquebrantáveis de amizade e valores compartilhados. É do interesse de ambos os povos que encontremos meios para superar crises de momento, sejam quais forem, sem nunca descuidar da nossa identidade e da nossa independência”, concluiu Vieira.

