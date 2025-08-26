Logo R7.com
R7 Brasília

Não há qualquer chance de negociação com EUA envolvendo decisões judiciais, diz ministro

Mauro Vieira avalia que medida de Trump tem bases expressamente políticas, relacionadas ao processo de Bolsonaro

Brasília|Do Estadão Conteúdo

Mauro Vieira Joédson Alves/Agência Brasil - 07.07.2025

O ministro de Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, avalia que o tarifaço do presidente dos EUA, Donald Trump, contra o Brasil é uma medida adotada expressamente por razões políticas, relacionadas com o processo envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus principais assessores por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

“Essa questão configura tema interno e soberano do Brasil, conduzida no âmbito do Poder Judiciário e em reação a qual não há qualquer possibilidade de interferência da parte do Poder Executivo”, afirmou o ministro, ao participar de evento organizado pela Fiesp (Federação da Indústria do Estado de São Paulo) e pelo Council of the Americas, em São Paulo.

“Não há possibilidade de qualquer negociação entre os dois países que envolva interferência em termos judiciais”.

Vieira afirmou que o governo vai resistir às pressões americanas e insistir no respeito às instituições brasileiras, mas “sem jamais abrir mão da disposição para o diálogo” em pontos que não confrontem à soberania do país.


“Com esse espírito, apresentamos no dia 18 de agosto comentários escritos no âmbito da investigação do USTR sobre a Seção 301 da Lei de Comércio Exterior norte-americana, na qual defendemos as diversas práticas brasileiras objeto dos questionamentos, como o PIX e o nosso combate ao desmatamento ilegal”, disse o ministro.

Ele reiterou que no último dia 5 de agosto foi apresentado pedido de consultas aos Estados Unidos no âmbito da Organização Mundial do Comércio (OMC), de modo a demonstrar que a aplicação das tarifas recíprocas e a abertura da investigação com base na Seção 301 não estão em consonância com as regras multilaterais de comércio.


Em medida de última instância, segundo o ministro, foi finalizada a regulamentação da Lei da Reciprocidade, a Lei nº 15.122 deste ano, para permitir procedimentos e consultas para possíveis respostas comerciais aos Estados Unidos.

No plano doméstico, salientou Viera, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva apresentou um pacote de apoios aos setores mais afetados pelas tarifas dos EUA, “incluindo medidas de ampliação e facilitação de crédito para exportadores, restituições de tributos e ampliação de compras públicas de alimentos”.


“Demos início a conversas com os demais países afetados pelas medidas tarifárias dos Estados Unidos. Com esse intuito, o presidente Lula manteve, apenas nas últimas duas semanas, contatos com líderes da Índia, da China, do México e da França, dentre outros países”, relatou Vieira.

O ministro acrescentou que nessas conversas apareceram “crescentes preocupações entre países desenvolvidos e em desenvolvimento com o processo de deterioração do sistema multilateral de comércio, baseado em regras e com o cenário de negociações bilaterais assimétricas vulneráveis a pressões dos mais fortes”.

“O Brasil pretende, desse modo, dar início a discussões sobre uma reforma estrutural em abrangente da OMC”, afirmou Vieira.

Diálogo segue

O ministro destacou, ainda, que na relação com os Estados Unidos, o Brasil seguirá insistindo na necessidade de separar questões comerciais das questões políticas.

De acordo com ele, esse é o único caminho possível para que a situação presente possa encontrar solução satisfatória.

E para isso, disse o ministro, a atuação do setor privado brasileiro é essencial.

“É de fundamental importância que as empresas brasileiras façam chegar às suas parceiras norte-americanas a gravidade da situação e a necessidade de buscar sensibilizar as autoridades do governo daquele país quanto aos prejuízos causados para ambos os lados. É central demonstrar aos interlocutores do setor privado norte-americano não ser razoável que o governo dos Estados Unidos cause dano às excelentes e proveitosas relações comerciais dos dois países por questões políticas e ideológicas que se resumem, ao final, aos desígnios pessoais do Brasil. A relação entre o Brasil e os Estados Unidos é muito maior do que isso”, pontuou.

Em um discurso duro, Vieira disse que o Brasil e os brasileiros não podem ficar reféns dos interesses pessoais, nem pode ceder a pressões absolutamente indevidas e adotadas ao largo do direito e da boa diplomacia.

“Seguiremos firmes na defesa de nossas empresas, dos nossos empregos, da nossa soberania e da nossa independência. Sem perder esses objetivos de vista, tampouco nos furtaremos ao diálogo, à negociação e à busca de soluções pacíficas e mutuamente benéficas para os nossos países. Nossas sociedades, no Brasil e nos Estados Unidos, encontram-se unidas por laços inquebrantáveis de amizade e valores compartilhados. É do interesse de ambos os povos que encontremos meios para superar crises de momento, sejam quais forem, sem nunca descuidar da nossa identidade e da nossa independência”, concluiu Vieira.

