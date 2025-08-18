Tarcísio diz ser ‘absolutamente crítico’ a contrato da Enel e defende que não seja prorrogado Governador classificou o serviço como “extremamente ruim” e “ultrapassado” São Paulo|Do Estadão Conteúdo 18/08/2025 - 12h12 (Atualizado em 18/08/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O governador Tarcísio de Freitas criticou duramente o contrato da Enel, responsável pela distribuição de energia em 24 municípios de São Paulo.

Ele classificou o serviço da empresa como "extremamente ruim" e "ultrapassado".

Tarcísio ressaltou a falta de investimentos da Enel, que afeta a qualidade do serviço e a resolução de problemas como apagões.

O governador defendeu que a prorrogação do contrato não deve ocorrer, especialmente em um momento em que é crucial recuperar a capacidade de investimento. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Tarcísio diz ser 'absolutamente crítico' a contrato da Enel Pablo Jacob/Governo do Estado de SP - 06.08.2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (18) que é “absolutamente crítico” ao contrato de concessão da Enel, empresa distribuidora de energia elétrica que atende 24 municípios na Região Metropolitana de São Paulo. Segundo Tarcísio, o governo federal e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) não deveriam prorrogar a parceria.

“A empresa não faz os investimentos necessários, não faz Capex, não faz Opex. Por quê? Porque aquilo a qualidade do serviço não vai ser reconhecido na tarifa. E como não é reconhecido na tarifa, não gera receita, e a empresa não faz o investimento”, disse Tarcísio. “É uma empresa geradora de caixa, uma empresa geradora de receita, mas que não faz os investimentos necessários.”

O governador classificou o serviço como “extremamente ruim” e “ultrapassado”. Segundo ele, os dois indicadores de desempenho previstos - DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) - eram fáceis de atingir, já que previam expurgos por condições climáticas, e isso permitia que a empresa não realizasse os investimentos necessários.

Ele observou que a demora na religação da rede em situações extremas (apagões), como tempestades e ventos fortes, é resultado dessa falta de investimentos, de pessoal e, sobretudo, de automação. “Eu prepararia essa concessão, que é muito grande, em pelo menos duas concessões. E estabeleceria um contrato que amarrasse, de fato, os investimentos, as servidões, como isso vai ser cobrado ao longo do tempo”, continuou Tarcísio.

‌



Para o governador, São Paulo não poderia aceitar a prorrogação do contrato, especialmente no cenário atual, em que a recuperação da capacidade de investimento “é fundamental” para as administrações públicas.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp