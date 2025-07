Tarcísio menciona impacto de até 2,7% no PIB de SP com tarifa dos EUA Além do impacto no PIB, governador mencionou a possibilidade de 44 mil a 120 mil empregos a menos no estado São Paulo|Do Estadão Conteúdo 26/07/2025 - 17h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 17h59 ) twitter

Tarifas dos EUA começam em agosto Pablo Jacob/Governo do Estado de SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse neste sábado, 26, que o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado pode ser afetado negativamente entre 0,3% e 2,7% com a tarifa de 50% prometida pelos Estados Unidos contra os produtos do Brasil. A declaração foi feita na Expert XP 2025, em São Paulo. “A gente tem feito muitas simulações e o efeito pode ser muito severo de fato”, afirmou.

Além do impacto no PIB, Tarcísio mencionou a possibilidade de 44 mil a 120 mil empregos a menos no estado, e de uma perda de R$ 3 bilhões a R$ 7 bilhões na massa salarial.

Tarcísio afirmou ainda estar preocupado tanto com as pequenas empresas quanto com as grandes que operam no Estado. Ele citou o caso da Caterpillar, que tem fábrica em Piracicaba.

Mencionou também a Embraer. “Ela manda aos EUA os aviões executivos que são fabricados em Gavião Peixoto, manda os aviões da aviação comercial que são fabricados em São José dos Campos, e a gente está falando de impor um ônus significativo à empresa” disse.

Afetados por tarifas dos EUA

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a liberação de R$ 1 bilhão em devolução de créditos fiscais para empresas exportadoras do estado impactadas por tarifas dos Estados Unidos. Adicionalmente, serão disponibilizados R$ 200 milhões em linhas de crédito com juros subsidiados para o setor.

A medida visa mitigar os efeitos financeiros das tarifas sobre os exportadores paulistas. Com isso, o governo estadual procura facilitar a recuperação econômica das empresas afetadas, garantindo-lhes recursos suficientes para enfrentar as sanções tarifárias (veja mais) .

