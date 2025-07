‘Tarifa é algo patriótico’, mas só até certo ponto, afirma Tarcísio Durante evento no interior paulista, governador de SP critica retaliações comerciais e defende distensionamento com os EUA Brasília|Do Estadão Conteúdo 21/07/2025 - 18h09 (Atualizado em 21/07/2025 - 18h15 ) twitter

Tarcísio reforçou que a política externa brasileira não deve se pautar por disputas ideológicas. Célio Messias/Governo do Estado de SP - 21.07.2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (21), que as tarifas “podem até parecer algo patriótico”, mas somente até certo ponto.

As declarações ocorrem em meio ao acirramento das tensões entre Brasil e Estados Unidos, após o ex-presidente Donald Trump anunciar uma tarifa de 50% sobre a importação de produtos brasileiros.

“Tarifas podem até parecer algo interessante para quem aplica, algo patriótico, algo que traz um retorno para empresas, para empregos. Isso é verdade até a página dois”, disse o governador durante a abertura da Coopercitrus Expo, em Bebedouro, no interior paulista.

Mas, segundo ele, no médio e longo prazo, a aplicação de tarifas cria o que ele chamou de “mercado viciante”.

“A aplicação de tarifas é um obstáculo para o desenvolvimento de tecnologia. Torna empresas dependentes do Estado. Nunca foi bom ao longo do tempo”, afirmou Tarcísio.

Entre as justificativas de Trump para a imposição das tarifas ao país estão os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) usou a decisão para cobrar do Congresso Nacional a aprovação de uma anistia para o seu pai.

Operação contra Bolsonaro

Na última sexta-feira (18), Bolsonaro foi alvo de uma ação de busca e apreensão da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

O ex-presidente está submetido a medidas restritivas, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e também está proibido de acessar as redes sociais.

Eduardo chegou a pedir que os Estados Unidos mandassem “uma resposta” para o que ele classificou como “novo modelo de censura brasileiro.

Após a determinação do STF, o secretário de Estado de Trump, Marco Rubio, anunciou a revogação imediata dos vistos dos ministros da Corte brasileira e de seus familiares diretos.

Tarcísio pede por diálogo

Ainda durante seu discurso nesta manhã, Tarcísio reforçou a defesa do diálogo e enfatizou que a política externa brasileira deve se pautar pelo interesse nacional, não por disputas ideológicas.

Segundo ele, as duas maiores economias das Américas e as duas maiores democracias do Ocidente não podem estar distantes.

“É fundamental que a gente chegue a uma solução para isso. Nós precisamos ter essa compreensão que o discurso eleitoral não pode estar acima do interesse nacional”, afirmou Tarcísio, que figura como principal adversário da direita para enfrentar o presidente Lula no próximo ano.

Para Tarcísio, quem fala em nome do Brasil tem que ter essa compreensão e trabalhar para distensionar as relações.

“Tem que trabalhar para pacificar. Tem que trabalhar para entender o jogo geopolítico. Entender que o Brasil não ganha nada em se aliar a determinados blocos em detrimento de outros. E se a gente entender isso, a gente vai conseguir ter sucesso na mesa de negociação”, concluiu.

