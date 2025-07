Comitiva do Senado chega hoje aos EUA em busca de diálogo para rever tarifas de Trump Reuniões com parlamentares, empresários e especialistas de comércio marcam agenda política no exterior Brasília|Rute Moraes e Lis Cappi, do R7, em Brasília 26/07/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/07/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Comitiva de senadores brasileira chega aos EUA para discutir tarifas impostas por Trump.

Grupo busca diálogo para evitar impactos econômicos negativos ao Brasil e preservar empregos.

Agenda inclui reuniões com parlamentares, empresários e especialistas entre 28 e 30 de julho.

Missão conta com apoio do governo federal e orientações do Itamaraty para fortalecer relações bilaterais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), participam de comitiva aos EUA Saulo Cruz/Agência Senado

Uma comitiva de senadores brasileiros chega neste sábado (26) nos Estados Unidos para ampliar o diálogo e negociar a tarifa de 50% impostas pelo presidente americano, Donald Trump, às exportações do país. A taxa passa a valer em 1° de agosto.

Com atuação na semana decisiva, parlamentares preveem uma agenda política e com empresários entre os dias 28 e 30 de julho.

O grupo é composto por oito congressistas, com liderança do senador Nelsinho Trad (PSD-MS). A missão oficial se concentra na capital Washington e busca retomar o espaço de conversas para apoiar ações da diplomacia brasileira.

Trad destacou que o encontro é voltado para buscar uma resposta a crise, em tentativa de impedir impactos econômicos negativos ao Brasil.

‌



“Não viemos aqui para confrontar. Viemos para conversar”, afirmou. Trad também disse que as conversas são voltadas para “preservar empregos”.

Na segunda-feira, os senadores iniciam a programação com reuniões na Embaixada do Brasil em Washington às 8h30.

‌



A partir das 13h, eles participam de encontros na sede da U.S. Chamber of Commerce com lideranças empresariais e representantes do Brazil-U.S. Business Council.

A agenda inclui reuniões com parlamentares norte-americanos, empresários, especialistas em comércio internacional e representantes de organismos multilaterais. A programação dos demais dias ainda será divulgada pela assessoria de Trad.

‌



O foco é demonstrar a disposição do Legislativo brasileiro em fortalecer a interlocução bilateral e construir pontes institucionais em resposta ao cenário de incertezas.

O grupo defende que os canais técnicos e diplomáticos com os EUA permaneçam ativos, mas que sejam acompanhados de uma articulação política em alto nível, como forma de demonstrar disposição ao diálogo e à construção de soluções de longo prazo.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Comitiva nos EUA

A comitiva está nos Estados Unidos, com apoio do governo federal, e recebeu orientações do Itamaraty para ampliar diálogo.

Uma reunião na última quarta-feira (23) reuniu representantes e nomes ligados às relações internacionais, como o chanceler Mauro Vieira e a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, Maria Luiza Viotti.

O grupo conta com nomes que defendem o agronegócio, governistas e alguns representantes da oposição. Veja a lista:

Nelsinho Trad (PSD-MS) - presidente do grupo;

(PSD-MS) - presidente do grupo; Tereza Cristina (PP-MS);

(PP-MS); Astronauta Marcos Pontes (PL-SP);

(PL-SP); Jaques Wagner (PT-BA);

(PT-BA); Esperidião Amin (PP-SC);

(PP-SC); Rogério Carvalho (PT-SE);

(PT-SE); Fernando Farias (MDB-AL);

(MDB-AL); Carlos Viana (Podemos-MG).

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp