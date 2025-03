Anvisa adia decisão sobre mudança em regras de venda de Ozempic e Wegovy Proposta que sugere retenção da receita médica por farmácias teve mais um pedido de vista após reuniões com fabricantes Saúde|Do R7, em Brasília 17/03/2025 - 18h43 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h46 ) twitter

Proposta visa controle de venda dos medicamentos Reprodução/RECORD

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) adiou nesta segunda-feira (17) o julgamento de uma proposta para mudar regras de venda de medicamentos como Ozempic e Wegovy, usados em tratamentos contra obesidade e diabetes. A proposta sugere que as farmácias fiquem com a receita médica dos consumidores para um controle maior na comercialização dos produtos.

O tema tinha retornado à pauta do órgão após um pedido de vista, em novembro de 2024. Nesta segunda, contudo, houve um novo pedido de adiamento.

Segundo o diretor substituo do órgão, Rômison Mota, o adiamento se deu depois do recebimento de novas informações em reuniões com fabricantes. De acordo com ele, em razão disso, há necessidade de um “aprofundamento técnico” em relação à proposta.

“Durante esse período de vistas do processo, mais notadamente nas últimas semanas, várias informações adicionais chegaram ao gabinete da 4ª diretoria, fruto de reuniões conduzidas com todos os atores que solicitaram encontros, inclusive diretamente com empresas detentoras de registro dos produtos junto à Anvisa”, comentou.

‌



“Assim, em respeito ao princípio da cautela e à responsabilidade que este colegiado deve zelar, e para que eu possa revisar essas informações e trazer para a deliberação deste colegiado uma proposta não apenas fundamentada mas também justa e tecnicamente exequível, eu informo aos diretores e aos demais que estou retirando este item de pauta”, concluiu.

A proposta já obteve um voto favorável, mas ainda depende da análise de outros três diretores da Anvisa antes de uma decisão final.

‌



Produção de medicamentos semelhantes ao Ozempic

A Anvisa autorizou em dezembro de 2024 a farmacêutica brasileira EMS a produzir dois medicamentos a base de liraglutida, princípio ativo semelhante à semaglutida, substância usada no Ozempic.

Na ocasião, os produtos conhecidos como Lirux, para tratamento do diabetes, e Olire, para combater a obesidade, já estavam sendo fabricados em fase piloto.

