Brasil ultrapassa 50 mortes confirmadas como causadas por dengue em 2025 São Paulo acumula 79% dos 52 óbitos do país; são 219 mil casos prováveis da doença em todo o território nacional Saúde|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 05/02/2025 - 18h48 (Atualizado em 05/02/2025 - 20h13 )

256 mortes estão sendo investigadas Reprodução/Agência Brasil - Arquivo

O Brasil confirmou 52 mortes causadas por dengue em 2025 nesta quarta-feira (5), segundo dados do M inistério da Saúde . Outros 256 óbitos estão sendo investigados. São 219 mil casos prováveis da doença em todo o território nacional.

A grande maioria das mortes é de São Paulo, que acumula 79% do total (41). Rio de Janeiro está em segundo lugar na lista de óbitos, com três confirmações, seguido de Goiás e Minas Gerais, que possuem duas cada. Acre, Amapá, Bahia e Paraná tiveram uma morte cada. As outras unidades da federação ainda não registraram mortes.

O estado paulista também lidera em números absolutos de casos prováveis, com mais da metade dos registros (59%). São 128 mil desde o começo do ano. Minas Gerais está atrás, com 23 mil, seguido do Paraná, com 12 mil, e Goiás, com 11 mil.

Já se tratando sobre coeficiente de incidência, o Acre lidera entre as unidades da federação. São 460,8 casos por 100 mil habitantes. São Paulo é o segundo colocado, com 280,3, e Mato Grosso registra taxa de 239,1. O coeficiente médio do Brasil é de 103,1.

‌



A maioria dos casos foi registrado em mulheres (54%), e a faixa etária de 20 a 29 anos é a que mais contrai a doença, com quase 40 mil casos, o que representa quase um em cada cinco dos registros.

Dengue em 2024

Entre janeiro e dezembro de 2024, o Brasil registrou pelo menos 6.103 mortes causadas por dengue, com 761 óbitos ainda em investigação. Foram 6.644 milhões de casos prováveis da doença, mais de quatro vezes o número registrado em 2023.

‌



O ano passado bateu todos os recordes de dengue, com altos números durante quase todos os meses. Veja abaixo um comparativo de casos ao longo dos anos:

Casos prováveis dengue anos Luce Costa/Arte R7