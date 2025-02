Paranoá, no DF, teria a 4ª maior incidência de dengue do país se fosse um estado Apenas Acre, São Paulo e Mato Grosso têm coeficiente maior; Distrito Federal registrou 1.679 casos prováveis em janeiro Saúde|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 05/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/02/2025 - 02h00 ) twitter

Brasil registra 204 mil casos de dengue José Cruz/Agência Brasil - 14/12/2024

O Paranoá, região administrativa do Distrito Federal , registrou uma taxa de incidência de dengue de 170,87 casos por 100 mil habitantes. Caso fosse uma unidade da federação, esse valor deixaria a RA em 4ª lugar no ranking de incidência do país, ficando atrás apenas do Acre (444,9), São Paulo (261,5) e Mato Grosso (228,1). Na sequência, apareceriam Goiás (143,4) e Minas Gerais (103,1). Dados são do M inistério da Saúde .

Dentre as UFs, o Distrito Federal tem a oitava maior incidência de dengue, com 91,3 casos por 100 mil habitantes. Já dentro do DF, duas RAs (regiões administrativas) registram incidências maiores: o Paranoá e o Itapoã (103,41). Ambas são consideradas pela SES (Secretaria de Saúde) como regiões com incidência média da doença, que é quando os valores estão entre 100 e 299,9 casos. As RAs restantes estão com baixa incidência (menos de 100 casos por 100 mil habitantes).

O coeficiente de incidência médio do Brasil é de 96,2 a cada 100 mil pessoas. Desde o começo do ano, 204 mil casos prováveis foram registrados em todos o território nacional, e 47 mortes foram confirmadas. Ao todo, 240 óbitos estão sendo investigados.

O Distrito Federal registrou 1.679 casos prováveis de dengue durante o mês de janeiro. Esse número representa uma redução de 96,7% se comparado ao mesmo período do ano passado, quando foram 48.399 casos. Ainda não há mortes confirmadas, mas um óbito está sendo investigado.

Para Fabiano dos Anjos, subsecretário de vigilância em saúde, a incidência média do Paranoá e Itapoã indica que a SES precisa intensificar as medidas preventivas e de controle nas regiões. “É uma situação que reque a implementação de medidas capazes de fazer o controle, seja o manejo ambiental, seja o tratamento e controle de focos do mosquito transmissor”, explica.

Cenário de dengue no Brasil

Das 47 mortes confirmadas como sendo causadas por dengue no Brasil em 2025, 37 são de São Paulo, o que representa 79% do total. Rio de Janeiro registrou três mortes, seguido de Minas Gerais, com duas. Acre, Amapá, Bahia, Goiás e Paraná tem uma morte cada.

Tratando sobre números absolutos de casos prováveis, São Paulo também lidera com 120.232. Minas Gerais tem 21.985 e o Paraná, 11.577.

A maioria dos casos foi registrado em mulheres (54%), e a faixa etária de 20 a 29 anos é a que mais contrai a doença, com quase 40 mil casos, o que representa quase um em cada cinco dos registros.