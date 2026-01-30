Catarata ‘é uma das cirurgias mais seguras da medicina’, afirma médico Presidente Lula passa por procedimento no olho esquerdo nesta sexta-feira (30); condição provoca perda progressiva da visão

A catarata é uma condição comum que causa perda progressiva da visão, especialmente em pessoas mais velhas.

Não há como prevenir a catarata, que evolui naturalmente com a idade.

A cirurgia de catarata é considerada segura e pode restabelecer a visão, melhorando a qualidade de vida dos pacientes.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma cirurgia de catarata no olho esquerdo, nesta sexta-feira (30), em Brasília. A catarata é uma condição em que o cristalino do olho se torna opaco, provocando perda progressiva da visão. O Brasil registra cerca de 550 mil novos casos de catarata por ano.

Em entrevista ao Conexão Record News, Oswaldo Moura Brasil, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, explica que a condição associada à idade. “Quanto mais velho a gente fica, maior a chance da gente começar a desenvolver a catarata. E à medida que a catarata vai evoluindo, ela vai dificultando a visão”, diz.

Médico explica que catarata evolui naturalmente com a idade Reprodução/Record News

O médico destaca que não é possível prevenir a condição, já que ela evolui naturalmente com a idade. Segundo ele, “o que acontece é que as pessoas tendem a ter em tempos diferentes, nem todo mundo tem catarata na mesma idade e nem sempre também com a mesma intensidade”.

Moura evidencia ainda que, “na imensa maioria dos casos, a cirurgia de catarata é uma das cirurgias que a gente pode classificar como mais seguras da medicina. Ela é certamente a cirurgia mais realizada no âmbito oftalmológico, é uma das cirurgias mais realizadas entre qualquer cirurgia no mundo, e é uma cirurgia que vai proporcionar um restabelecimento da visão e uma excelente qualidade de vida no pós-operatório”.

