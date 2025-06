Dia Nacional do Diabetes: um em cada nove adultos entre 20 e 79 anos vive com a doença no país Levantamento também aponta que 31% dos adultos nessa faixa etária convivem com a doença sem diagnóstico Saúde|Do R7, em Brasília 26/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 26/06/2025 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Estudo ponta que o Brasil gasta, em média, US$ 2.714 por pessoa com diabetes Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

Cerca de 16,6 milhões de adultos brasileiros entre 20 e 79 anos vivem com diabetes, segundo dados divulgados em 2024 pela Federação Internacional de Diabetes. A expectativa é que, até 2050, esse número chegue a 24 milhões de pessoas diagnosticadas no país.

De acordo com o Ministério da Saúde, 62,8% das pessoas diagnosticadas são do sexo feminino, e 27% têm entre 60 e 69 anos. Em 2023, segundo a pasta, 10,2% da população adulta das capitais brasileiras afirmaram ter a doença.

Para conscientizar sobre a importância da prevenção e tratamento adequado da condição, nesta quinta-feira (26) é celebrado o Dia Nacional do Diabetes.

O levantamento da Federação Internacional de Diabetes também aponta que o Brasil gasta, em média, US$ 2.714 por pessoa com diabetes, e que 31% dos adultos nessa faixa etária convivem com a doença sem diagnóstico — ou seja, sem saber que têm diabetes.

‌



Um dos casos é da psicopedagoga Andréa Cristina Olímpio de Abreu, que procurou ajuda médica após perceber dificuldades para emagrecer. “O diagnóstico foi recebido com estranheza, porque sempre achei que me alimentava bem. Nunca fui de comer muito doce, não gosto de chocolate. Então, não achei que a farinha branca fosse fazer tão mal”, contou.

Para ela, descobrir que é portadora de uma doença crônica afetou o lado emocional. “O maior desafio tem sido aceitar que há um problema e, a partir daí, adaptar a alimentação, conseguir regularidade na atividade física, ter boas noites de sono, perder peso. É uma nova fase da vida”, afirmou.

‌



Diabetes no mundo Luce Costa/Arte R7

O que é diabetes?

A diabetes é uma condição causada pela produção insuficiente ou pela má absorção de insulina — hormônio responsável por regular a glicose (açúcar) no sangue e garantir energia para o funcionamento das células do corpo.

Segundo o Ministério da Saúde, a orientação para os casos é procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima. “A Atenção Primária à Saúde (APS) é a porta de entrada preferencial do sistema, atuando na promoção da saúde, prevenção de fatores de risco, detecção precoce, acompanhamento e, quando necessário, encaminhamento para atendimento especializado”, explica a pasta.

‌



No SUS (Sistema Único de Saúde) é feito o acompanhamento dos casos, inclusive com medicamentos gratuitos pelo Farmácia Popular.

“As equipes da APS realizam acolhimento, avaliação individualizada e planejamento terapêutico com base nas necessidades de cada paciente. Esse cuidado inclui consultas regulares, exames laboratoriais e ações de educação em saúde para o autocuidado e a automonitorização”, destaca o Ministério da Saúde.

Tipos de diabetes

Tipo 1

Costuma se manifestar na infância ou adolescência, embora possa ser diagnosticado também em adultos.

Tipo 2

Ocorre quando o corpo não utiliza adequadamente a insulina produzida. Está diretamente relacionado a fatores como:

Sobrepeso;

Sedentarismo;

Triglicerídeos elevados;

Hipertensão; e

Hábitos alimentares inadequados.

Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 90% dos casos de diabetes no Brasil são do tipo 2.

Sintomas da diabetes Luce Costa/Arte R7

Brasil ocupa 6º lugar no mundo

O número de diagnósticos coloca o Brasil como o 6º país com mais casos de diabetes no mundo. Veja a relação:

China – 148 milhões Índia – 89,8 milhões Estados Unidos – 38,5 milhões Paquistão – 34,5 milhões Indonésia – 20,4 milhões Brasil – 16,6 milhões

No total, há mais de 589 milhões de pessoas com diabetes no mundo, e a projeção é de que, em 2050, esse número chegue a 853 milhões.

Diagnósticos de diabetes no Brasil Luce Costa/Arte R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp