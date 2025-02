Ministério da Saúde amplia repasses à assistência farmacêutica para R$ 1,8 bilhão Aumento é de 44%, segundo a pasta, com o objetivo de aumentar a oferta de medicamentos e insumos na atenção básica Brasília|Do R7, em Brasília 15/02/2025 - 15h48 (Atualizado em 15/02/2025 - 15h48 ) twitter

Unidade Básica de Saúde em Minas Gerais Erasmo Salomão/MS - 23.10.2014

O Ministério da Saúde anunciou um investimento de R$ 1,8 bilhão em 2024 para a aquisição de medicamentos e insumos destinados às Unidades Básicas de Saúde (UBS) em todo o Brasil. Este investimento representa um avanço significativo no acesso aos medicamentos oferecidos pela assistência farmacêutica na atenção primária.

Com um reajuste de mais de 44%, o Ministério da Saúde aumentou em R$ 500 milhões o repasse fundo a fundo aos estados, municípios e Distrito Federal.

Desde 2023, a pasta implementou estratégias que resultaram em um aumento significativo dos repasses federais, garantindo que milhões de brasileiros tenham acesso contínuo aos medicamentos necessários.

Este aumento, segundo o ministério, pode fortalecer o poder de compra dos municípios, permitindo a aquisição de medicamentos e insumos prioritários para atender às necessidades da população.

Recursos para o RS

Além do reajuste, o Ministério da Saúde destinou recursos para municípios em situações de calamidade. Em 2024, foram repassados mais de R$ 25 milhões para o Rio Grande do Sul, visando repor medicamentos e insumos em áreas afetadas por calamidades e emergências públicas.

Municípios atingidos por seca e estiagem receberam R$ 13 milhões para reforçar a assistência farmacêutica básica.

No total, foram investidos mais de R$ 600 milhões adicionais em 2024, consolidando um dos maiores aportes já realizados na Assistência Farmacêutica Básica do SUS.

Apesar do investimento significativo do governo federal, o Ministério da Saúde enfatiza a importância da colaboração de estados e municípios no financiamento tripartite do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Cbaf).