Domingo Espetacular: nova tecnologia promete restaurar visão em pacientes cegos

Trata-se de um sistema que utiliza óculos especiais e um implante ocular. Confira!

Saúde|R7 Conteúdo e Marca

Reprodução

Para quem sofre de doenças degenerativas dos olhos, a perda de visão é progressiva, e a vida se transforma. Mas uma nova tecnologia pode devolver a esperança para quem já havia perdido as expectativas, de acordo com uma reportagem do Domingo Espetacular.

Trata-se de um sistema que utiliza óculos especiais e um implante ocular para restaurar parcialmente a visão. A nova tecnologia está em processo de aprovação nas agências regulatórias da Europa e dos Estados Unidos, um primeiro passo antes de ser aprovada no Brasil. Confira!


