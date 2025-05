Inscrições para mais de 3.000 vagas do Mais Médicos começam nesta segunda-feira (5) Novo edital do programa oferece 3.174 vagas; meta do governo é ter 28 mil profissionais no programa até o fim do ano Saúde|Do R7, com informações da Agência Brasil 05/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 05/05/2025 - 02h00 ) twitter

Incrições para o Mais Médicos estão abertas até esta quinta-feira (8) Marcelo Camargo/Agência Brasil/Arquivo

As inscrições para as 3.174 novas vagas do programa Mais Médicos estão abertas a partir desta segunda-feira (5). O novo edital, lançado pelo Ministério da Saúde, visa fortalecer o atendimento em regiões prioritárias e remotas.

Os médicos participantes do programa integram equipes de Saúde da Família e oferecem atendimento mais próximo à população. Os interessados devem acessar o site do Sistema de Gerenciamento de Programas até o dia 8 de maio.

Das vagas disponíveis, 3.066 serão distribuídas entre 1.620 municípios, e 108 destinadas a 26 DSEIs (Distritos Sanitários Especiais Indígenas).

📄 CONFIRA O QUADRO DE VAGAS AQUI

A meta do governo é que, até o fim deste ano, 28 mil profissionais estejam atuando por meio do programa.

🩺 Quem pode participar do programa?

As oportunidades do 41º ciclo do Mais Médicos estão disponíveis para três perfis profissionais:

Médicos formados no Brasil com registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) ou com diploma revalidado no país;

Médicos brasileiros formados no exterior (intercambistas brasileiros);

Médicos estrangeiros com habilitação para o exercício da medicina no exterior (intercambistas estrangeiros).

Para os dois últimos perfis, o Ministério da Saúde informa que é obrigatória a aprovação no Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv), um treinamento específico para atuação em situações de urgência, emergência e no enfrentamento de doenças prevalentes nas regiões de trabalho.

🪪 Quais documentos são necessários para a inscrição?

No ato da inscrição, o candidato deve anexar uma declaração de próprio punho, datada e assinada, atestando que:

‌



Se estrangeiro, possui conhecimento da língua portuguesa;

Independentemente da nacionalidade, tem ciência das regras de organização do SUS, bem como dos protocolos e diretrizes clínicas da atenção primária à saúde.

Durante o exercício das atividades no Mais Médicos, os profissionais — brasileiros ou estrangeiros — terão direito aos benefícios previstos no programa, como bolsa-formação, ajuda de custo e auxílios diversos. Eles poderão permanecer no programa por até 48 meses, sem vínculo empregatício de qualquer natureza.

📃Cadastro reserva

Neste novo chamamento público para adesão e renovação de vagas do Mais Médicos, o Ministério da Saúde criou a possibilidade de formação de um cadastro reserva.

Esse mecanismo oferece flexibilidade e agilidade na reposição de profissionais pelos municípios e DSEIs assim que a necessidade for identificada.

Com isso, 2.450 municípios e oito Distritos Sanitários Especiais Indígenas que já haviam preenchido vagas em editais anteriores puderam aderir ao cadastro reserva da política pública.

🥼Sobre o programa

O Programa Mais Médicos garante assistência a mais de 63 milhões de brasileiros em todo o país. Atualmente, conta com 24,9 mil médicos atuando em 4,2 mil municípios — o equivalente a 77% do território nacional. Os profissionais são identificados por coletes verdes.

Entre essas localidades, 1,7 mil apresenta altos índices de vulnerabilidade social. Do total de médicos em atividade pelo programa federal, 601 atuam nos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEIs).

