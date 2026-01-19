Logo R7.com
Janeiro Branco: ‘Saúde mental e obesidade andam juntas’, diz especialista

Fundadora do Instituto Obesidade Brasil explica como lidar com os estigmas e ressalta: ‘Não dá para falar de obesidade com moralismo’

Saúde|Do R7, com RECORD NEWS

  • A saúde mental e a obesidade estão interligadas, com transtornos mentais podendo influenciar o surgimento da obesidade.
  • Mais de 60% da população brasileira está acima do peso, e 31% é considerada obesa.
  • Estigmas sociais e emoções como culpa e autojulgamento acompanham a experiência de viver com obesidade.
  • O tratamento da obesidade deve incluir cuidado com a saúde mental, respeitando sua complexidade e evitando moralismos.

Em meio às campanhas do Janeiro Branco, que trazem a importância dos cuidados com a saúde mental, surge também a necessidade de mostrar como depressão, estresse e ansiedade podem estar relacionadas a outras doenças, como a obesidade, por exemplo.

No Brasil mais de 60% da população é considerada acima do peso. Destes, 31% têm obesidade; globalmente, mais de 1 milhão de pessoas vivem com sobrepeso. Estudos observacionais mostram que pessoas com obesidade têm prevalências significativamente maiores de sintomas de ansiedade e depressão em comparação à população em geral.


Estigma social, autojulgamento e culpa persistente são outras emoções que interferem e acompanham a experiência de viver dentro da obesidade.

Em entrevista ao News 19 horas, a psicóloga e cofundadora do Instituto Obesidade Brasil, Andrea Levy, explicou a importância de popularizar as questões da saúde mental: “Saúde mental e obesidade andam juntas. Muitas vezes quando a mente está sobrecarregada, isso mexe com sono, com ansiedade, com estresse, com fome, com energia, com autocuidado”, disse.


Ela afirma que, no Brasil, mais de seis a cada dez pessoas sofrem com sobrepeso. E uma a cada quatro pessoas vivem com obesidade. A Pesquisa Nacional de Saúde aponta que os casos de depressão aumentaram de 7,6% em 2013 para mais de 12%.

A profissional deixou claro ainda que não é possível tratar o corpo sem cuidar da mente. “Não dá para falar de obesidade com moralismo, obesidade é uma condição de saúde complexa, dependente de genética e ambiente. O cuidado precisa ser respeitoso, contínuo e sem culpa”, finalizou.

Ansiedade

Depressão

Obesidade

Saúde mental

Saúde

