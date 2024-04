Ministério da Saúde expande campanha de vacinação contra a dengue para mais 154 municípios

Saúde |Victoria Lacerda, do R7, em Brasília

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira (27) a inclusão de 154 municípios brasileiros na campanha de vacinação contra a dengue. A medida amplia o alcance da imunização que já estava em andamento em 521 municípios, atendendo crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos.

As regiões contempladas pela ampliação incluem localidades como Central (ES), Betim (MG), Uberaba (MG), Uberlândia/Araguari (MG), Recife, Apucarana (PR), Grande Florianópolis, Aquífero Guarani (SP), Região Metropolitana de Campinas (SP), São José do Rio Preto (SP) e São Paulo.

Até o momento, foram enviadas aos estados e municípios 1.235.119 doses da vacina contra a dengue. Desse total, 534.631 foram aplicadas, enquanto 700.488 aguardam registro. Em 13 dos 521 municípios, a administração não forneceu os dados ao governo federal.

O diretor do Departamento de Emergência em Saúde Pública e do COE-Dengue, Márcio Garcia, informou que 668 mil doses estão próximas do vencimento (30 de abril) e devem ser utilizadas antes desse prazo.

O Ministério da Saúde adquiriu uma nova remessa de 930 mil doses da vacina contra a dengue, destinada aos 521 municípios previamente selecionados e aos 154 agora incluídos na campanha. Este novo lote visa a repor as doses remanejadas para garantir a continuidade da imunização nos municípios onde a campanha já teve início.

Garcia afirmou que a distribuição seguirá a ordem estabelecida em acordo com representantes de estados e municípios, priorizando locais com doses próximas do vencimento e aqueles que estão conduzindo a vacinação de forma eficaz.