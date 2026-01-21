Mulher é internada após usar caneta emagrecedora do Paraguai vendida ilegalmente Paciente de 42 anos foi internada em Belo Horizonte com dor abdominal; ela apresentou problemas neurológicos e pode ter desenvolvido uma síndrome

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Uma mulher de 42 anos foi internada em Belo Horizonte após usar uma caneta emagrecedora vinda do Paraguai.

Ela apresentou dor abdominal e desenvolveu problemas neurológicos, possivelmente uma síndrome que afeta a musculatura e a fala.

A Anvisa alerta que canetas emagrecedoras não regulamentadas podem representar riscos à saúde e ordenou a apreensão de determinadas marcas.

A paciente ainda está em tratamento e não tem previsão de alta.

Uma mulher de 42 anos foi internada em estado grave após usar caneta emagrecedora vendida ilegalmente e sem indicação médica. O medicamento veio do Paraguai. Ela foi hospitalizada em Belo Horizonte (MG) após apresentar dor abdominal.

O quadro evoluiu para problemas neurológicos, e, agora, a suspeita é que ela tenha desenvolvido uma síndrome que compromete a musculatura e os movimentos do corpo, além da fala e o funcionamento de órgãos. A paciente ainda não tem previsão de alta.

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) alertou que nem todas as canetas emagrecedoras podem ser comercializadas no Brasil. Segundo o órgão, quando o remédio não é regulamentado, não há informações seguras sobre a procedência e a eficácia dele.

Além disso, existe o risco de o paciente fazer uso de uma substância diferente do princípio ativo informado no rótulo.

Nesta quarta-feira (21), a Anvisa ordenou a apreensão e proibição da Tirzepatida das marcas Synedica e TG. As restrições também foram determinadas para a Retatrutida, nesse caso, de todas as marcas.

