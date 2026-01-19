Saiba como estresse, ansiedade e depressão afetam o funcionamento do aparelho digestivo Durante o Janeiro Branco, médico explica relações entre saúde mental e doenças como a síndrome do intestino irritável

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O cirurgião André Augusto Pinto explicou a relação entre saúde mental e o intestino.

Hormônios como cortisol e adrenalina influenciam o funcionamento intestinal.

Sintomas da Síndrome do Intestino Irritável incluem dores abdominais e alterações no hábito intestinal.

É essencial procurar um especialista para diagnóstico e tratamento adequado. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Durante o Janeiro Branco e as reflexões sobre cuidados com a saúde mental, o cirurgião do aparelho digestivo André Augusto Pinto explica como se dá a relação da saúde mental com o funcionamento do nosso intestino.

Em entrevista ao News 19 horas, o especialista esclarece que alguns hormônios produzidos pelo cérebro, como cortisol e adrenalina, podem prender ou soltar o intestino e que por isso, se o paciente tiver doenças endocrinológicas — distúrbios hormonais causados por mau funcionamento de glândulas —, ou transtornos como ansiedade, estresse e depressão, é necessário um tratamento especializado com acompanhamento de psiquiatra, realização de atividades físicas e mudança de hábitos alimentares.

‌



O especialista acrescenta que sintomas como dores abdominais, alteração do hábito intestinal - mais preso ou mais solto - cólicas intestinais, náuseas, vômitos, distensão abdominal ou empachamento pós-prandial podem ser sinais de síndrome do intestino irritável.

O diagnóstico da SII (Síndrome do Intestino Irritável) é feito por exclusão das outras doenças que compartilham dos mesmos sintomas: “É importante que você procure um especialista”, reitera o profissional.

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!