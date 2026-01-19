Saiba como estresse, ansiedade e depressão afetam o funcionamento do aparelho digestivo
Durante o Janeiro Branco, médico explica relações entre saúde mental e doenças como a síndrome do intestino irritável
Durante o Janeiro Branco e as reflexões sobre cuidados com a saúde mental, o cirurgião do aparelho digestivo André Augusto Pinto explica como se dá a relação da saúde mental com o funcionamento do nosso intestino.
Em entrevista ao News 19 horas, o especialista esclarece que alguns hormônios produzidos pelo cérebro, como cortisol e adrenalina, podem prender ou soltar o intestino e que por isso, se o paciente tiver doenças endocrinológicas — distúrbios hormonais causados por mau funcionamento de glândulas —, ou transtornos como ansiedade, estresse e depressão, é necessário um tratamento especializado com acompanhamento de psiquiatra, realização de atividades físicas e mudança de hábitos alimentares.
O especialista acrescenta que sintomas como dores abdominais, alteração do hábito intestinal - mais preso ou mais solto - cólicas intestinais, náuseas, vômitos, distensão abdominal ou empachamento pós-prandial podem ser sinais de síndrome do intestino irritável.
O diagnóstico da SII (Síndrome do Intestino Irritável) é feito por exclusão das outras doenças que compartilham dos mesmos sintomas: “É importante que você procure um especialista”, reitera o profissional.
