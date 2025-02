Brasil ultrapassa 100 mortes por dengue em 2025 Outros 300 óbitos estão sendo investigados; 287 mil casos prováveis foram registrados Saúde|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 13/02/2025 - 16h24 (Atualizado em 13/02/2025 - 20h25 ) twitter

São Paulo registrou a grande maioria das mortes Reprodução/Agência Brasil - Arquivo

O Brasil ultrapassou uma centena de mortes por dengue em 2025 nesta quinta-feira (13), chegando a 109 ocorrências, com outros 300 óbitos ainda em investigação. Desde o começo do ano, 287 mil casos prováveis da doença foram contabilizados em todo o país, com uma taxa de incidência nacional de 135,2 casos por 100 mil habitantes.

O Ministério da Saúde acompanha o cenário de dengue no país dividindo por semanas epidemiológicas. Atualmente, estamos na sétima semana. No mesmo período de 2024, o Brasil havia registrado 122 mortes e 688 mil casos prováveis de dengue.

A grande maioria das mortes por dengue neste ano foi em São Paulo, que acumula 72% do total (79). Paraná está em segundo lugar (5 mortes), seguido do Rio de Janeiro e Minas Gerais (3 cada), e Paraná (2). Acre, Amapá, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará tiveram uma morte cada. As outras unidades da Federação não registraram óbitos pela doença até o momento.

São Paulo também lidera em números absolutos de casos prováveis, com quase 60% dos registros. São 168 mil desde o começo do ano. Minas Gerais está atrás, com 32 mil, seguido de Goiás, com 15.682, e Paraná, com 15.258.

‌



Já se tratando sobre coeficiente de incidência, o Acre lidera entre as unidades da Federação. São 588,8 casos por 100 mil habitantes. São Paulo é o segundo colocado, com 365,8, e Mato Grosso registra taxa de 311,7.

A maioria dos casos de 2025 foi em mulheres (55%), e a faixa etária de 20 a 29 anos é a que mais contrai a doença, com quase 55 mil casos, o que representa quase um em cada cinco infecções.

‌



O Brasil foi o primeiro país a disponibilizar a vacina contra dengue de forma gratuita para a população. A Qdenga é produzida pela farmacêutica japonesa Takeda e precisa de duas doses para imunização completa. O público-alvo selecionado é de crianças e adolescentes de 10 a 14 anos devido ao alto índice de internação pela dengue.

Dengue em 2024

Entre janeiro e dezembro de 2024, o Brasil registrou pelo menos 6.103 mortes causadas por dengue, com 761 óbitos ainda em investigação. Foram 6.644 milhões de casos prováveis da doença, mais de quatro vezes o número registrado em 2023.

O ano passado bateu todos os recordes de dengue, com altos números durante quase todos os meses. Veja abaixo um comparativo de casos ao longo dos anos:

Casos prováveis dengue anos Luce Costa/Arte R7