Trump anuncia tarifas recíprocas sobre parceiros comerciais e cita etanol do Brasil como exemplo Casa Branca afirma que Brasil cobra imposto de 18% sobre exportações de etanol, enquanto EUA têm taxa de apenas 2,5% Internacional|Do R7 13/02/2025 - 17h38 (Atualizado em 13/02/2025 - 18h03 )

Trump diz que medida corrige injustiça contra os EUA Divulgação/X/@WhiteHouse - 29.1.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (13) que os Estados Unidos vão passar a aplicar tarifas recíprocas sobre todos os parceiros comerciais do país. A ideia é igualar as taxas cobradas por outras nações na importação de produtos norte-americanos. Para justificar a medida, o governo dos EUA usou o etanol brasileiro como exemplo.

“A tarifa dos EUA sobre o etanol é de apenas 2,5%, mas o Brasil cobra das exportações de etanol dos EUA uma tarifa de 18%. Como resultado, em 2024, os EUA importaram mais de US$ 200 milhões em etanol do Brasil — enquanto os EUA exportaram apenas US$ 52 milhões em etanol para o Brasil”, diz o documento assinado pelo presidente dos EUA.

Em uma rede social, Trump disse que “por muitos anos, os EUA foram tratados injustamente por outros países, amigos e inimigos”. “Este sistema imediatamente trará justiça e prosperidade de volta ao sistema de comércio anteriormente complexo e injusto. Os EUA ajudaram muitos países ao longo dos anos, a um grande custo financeiro. Agora, é hora de esses países se lembrarem disso e nos tratarem de forma justa”, afirmou.

Depois, em entrevista coletiva à imprensa no Salão Oval, o presidente norte-americano disse que espera um crescimento no número de empregos nos EUA a partir da medida.

“Eles podem construir uma fábrica aqui, uma planta ou o que quer que seja aqui, e isso inclui área médica, carros, chips e semicondutores, inclui tudo. Se você construir aqui, não terá tarifas de forma alguma. E eu acho que é isso que vai acontecer. Acho que nosso país vai ser inundado de empregos. Os empregos vão aumentar tremendamente. Teremos ótimos empregos. Empregos para todos. Isso é algo que deveria ter sido feito há muitos anos”, destacou.

Segundo ele, os preços dos produtos podem subir a curto prazo, mas depois vão cair. “Se alguém quiser vir, incluindo as empresas de automóveis, se quiserem entrar e construir fábricas de automóveis, farão isso sem tarifas. E, portanto, os preços não subirão. Pode haver alguma perturbação de curto prazo, mas a longo prazo isso vai fazer nosso país ficar rico. Vamos ver o que acontece.”

A medida anunciada por Trump nesta quinta não deve entrar em vigor imediatamente. “Nossos estudos devem estar todos completos até 1º de abril. Então, daremos ao presidente a oportunidade de começar em 2 de abril. Então, acho que estaremos prontos para começar em 1º de abril e entregaremos ao presidente e ele tomará suas decisões”, disse o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnick.