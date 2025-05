‘Era inevitável’, diz ministro Fávaro sobre casos de gripe aviária em granjas no Brasil Quatro casos são investigados atualmente; ministro defende sistema de defesa agropecuária nacional Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 19/05/2025 - 20h26 (Atualizado em 19/05/2025 - 20h49 ) twitter

Ministro Fávaro pontuou que a doença é encontrada em diversos países Fernando Frazão/Agência Brasil - Arquivo

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro , comentou nesta segunda-feira (19) que os casos de gripe aviária em animais de granja no Brasil estavam fadados a acontecer. “Era inevitável que um dia ia acontecer”, disse.

Segundo Fávaro, a doença não foi notificada antes graças ao “sistema robusto” de defesa agropecuária do Brasil. Ele pontua que o vírus circula no mundo há pelo menos 19 anos, e que demoraram dois anos entre o primeiro caso em animais silvestre e a contaminação em granja.

O ministro informa que a transparência do processo de investigação traz credibilidade para o sistema brasileiro. “Ao fazer dessa forma, o mercado, o sistema vai confiar de que o sistema foi feito com total transparência, e quando chegar o momento de atestamos que o Brasil está livre de gripe aviária, o mercado vai acreditar”, conclui.

As informações foram concedidas em entrevista coletiva à imprensa. Segundo a pasta, as importações de frango estão suspensas totalmente em 17 países desde a confirmação do caso de gripe aviária em Montenegro. Do total, sete se manifestaram ativamente sobre a suspensão — México, Coreia do Sul, Chile, Canadá, Uruguai, Malásia e Argentina.

‌



Outros 10 países não notificaram o Brasil porque os acordos firmados para o comércio internacional de carnes de aves preveem que a importação será automaticamente suspensa em caso de confirmação de gripe aviária.

Estão nessa lista China, União Europeia, África do Sul, Rússia, Peru, República Dominicana, Bolívia, Marrocos, Paquistão e Sri Lanka. Esses países suspenderam a compra de frango do Brasil inteiro.

‌



Cuba, Reino Unido e Bahrein vão suspender a importação de frango do Rio Grande do Sul, enquanto o Japão vai deixar de comprar frango de Montenegro.

Por fim, Singapura, Filipinas, Jordânia, Hong Kong, Índia, Mianmar, Paraguai, Suriname e Vietnã vão suspender a compra de frango em um raio de 10 km de Montenegro.

‌



Casos investigados

O Ministério da Agricultura e Pecuária informou que investiga quatro casos suspeitos de gripe aviária ao redor do país. Os focos de investigação são em Ipumirim (SC), Aguiarnópolis (TO), Salitre (CE) e Estância Velha (RS). Em Ipumirim e Aguiarnópolis, as granjas são comerciais, enquanto em Salitre e Estância Velha as granjas são domésticas.

Além disso, a pasta informou que descartou focos de gripe aviária em três cidades: Nova Brasilândia (MT), Graccho Cardoso (SE) e Triunfo (RS), cidade localizada a 10 km de distância de Montenegro (RS), que na semana passada registrou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial no país.

