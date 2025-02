Vacina de gripe entra no cronograma anual de vacinação do Ministério da Saúde Imunizantes estarão disponíveis para crianças entre seis meses e seis anos, idosos e gestantes a partir da 2ª quinzena de março Saúde|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 27/02/2025 - 17h57 (Atualizado em 27/02/2025 - 18h27 ) twitter

Vacina de gripe foi incluída no calendário Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - Arquivo

O M inistério da Saúde adicionou a vacina de gripe ao calendário nacional de vacinação, o que significa que o imunizante estará disponível para a população durante todo o ano. Segundo a pasta, a disponibilidade começa a partir da segunda quinzena de março. A medida é válida para crianças entre seis meses e seis anos, idosos com mais de 60 anos e para gestantes.

Entre as mudanças anunciadas, estão a alteração de duas doses de reforço da vacina de pólio para uma dose de VIP (vacina inativada poliomielite) aos 15 meses de idade; e a ampliação da faixa etária para as duas doses da vacina rotavírus humano G1P [8], conhecida como vacina rota, em crianças. A primeira dose é indicada para ser tomada entre dois meses e um ano, com a segunda dose entre quatro meses e dois anos. O intervalo mínimo entre doses é de 30 dias.

Segundo a pasta, as alterações “foram realizadas baseando-se em conhecimentos técnico-científicos com o propósito de ampliar o acesso e a proteção dos grupos etários contemplados”.

A vacinação contra gripe era disponibilizada em campanhas sazonais voltadas para públicos prioritários (crianças, idosos e gestantes).