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Esclerose Múltipla pode ser confundida com estresse; entenda mais sobre a doença

Podcast da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, explica os sintomas da doença autoimune

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Parece ESTRESSE, mas pode ser ESCLEROSE MÚLTIPLA | Agosto Laranja

Neste episódio, você vai descobrir por que sintomas como cansaço extremo, formigamento e alterações na visão podem ser confundidos com estresse e quais sinais merecem atenção para o diagnóstico da Esclerose Múltipla. O episódio faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, em apoio ao Agosto Laranja.

Você também pode acompanhar o Podcast pelo Spotify.

Oferecimento: Geap Saúde.

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