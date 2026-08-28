Esclerose Múltipla pode ser confundida com estresse; entenda mais sobre a doença
Podcast da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, explica os sintomas da doença autoimune
Neste episódio, você vai descobrir por que sintomas como cansaço extremo, formigamento e alterações na visão podem ser confundidos com estresse e quais sinais merecem atenção para o diagnóstico da Esclerose Múltipla. O episódio faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, em apoio ao Agosto Laranja.
Você também pode acompanhar o Podcast pelo Spotify.
Oferecimento: Geap Saúde.