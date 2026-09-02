Saúde Mental: o que ignoramos até adoecer?
Podcast da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, explica sinais de saúde mental que você pode estar ignorando antes de adoecer
Descubra os sinais de saúde mental que você pode estar ignorando antes de adoecer, entenda a depressão funcional de quem faz tudo, mas não está bem, e saiba por que a ludomania se tornou um dos grandes desafios da nossa época. O episódio faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, em apoio ao Setembro Amarelo. Confira!
Você também pode acompanhar o Podcast pelo Spotify.
Oferecimento: Geap Saúde.