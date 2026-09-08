Setembro Amarelo: o mês da valorização da vida e prevenção do suicídio Dados do Ministério da Saúde indicam aumento progressivo das notificações de comportamento auto lesivo e sofrimento emocional grave nos últimos anos

O acolhimento emocional é uma das principais ferramentas contra o suicídio. Magnific

Dados levantados e disponibilizados pela Organização Mundial da Saúde são alarmantes: aproximadamente 332 milhões de pessoas no mundo sofrem de depressão e o suicídio é a terceira principal causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Por isso, a campanha mundial do Setembro Amarelo se faz extremamente necessária para valorizar a vida e prevenir o suicídio, já que a saúde mental é indissociável da saúde integral.

Transtornos como depressão e ansiedade podem levar ao uso abusivo de álcool e/ou outras substâncias, gerando isolamento social e situações de crise que podem culminar em um automutilação e perda da própria vida. Porém, este ciclo pode ser interrompido por meio da escuta ativa e acolhimento emocional seguido de acompanhamento profissional especializado em saúde mental.

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Muitas pessoas em situação de sofrimento emocional não verbalizam seus sentimentos e não pedem ajuda de forma direta, mas é possível identificar padrões e antecedentes que podem indicar que ela esteja em um momento de fragilidade emocional podendo apresentar risco de comportamento suicida, como:

⦁ Histórico de depressão ou outros transtornos mentais;

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⦁ Uso abusivo de álcool e outras substâncias;

⦁ Situações recentes de perda, luto ou ruptura;

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⦁ Doenças crônicas incapacitantes;

⦁ Isolamento social;

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⦁ Histórico de violência ou abuso;

⦁ Tentativas prévias.

Portanto, fique atento a mudanças bruscas de comportamento, falas de desesperança ou inutilidade, alterações importantes no sono ou apetite e descuido com autocuidado. Identificar precocemente sinais de sofrimento emocional, fatores de risco e necessidades de acompanhamento em saúde mental é primordial para evitar uma tragédia.

A depressão é uma condição de saúde que pode atingir qualquer pessoa e exige cuidado. Fique atento aos sinais de sofrimento emocional que pessoas próximas a você possam demonstrar e ofereça acolhimento.

Se você estiver se sentindo desesperançoso, busque auxílio profissional e entre em contato com a Atenção Primária à Saúde (APS) da Geap Saúde ou telemedicina que disponibiliza consultas eletivas com 22 especialidades incluindo psicólogos e psiquiatras. No APP da Geap e no portal do beneficiário há área de apoio à saúde mental com atendimento por telessaúde.

Cuidar da saúde mental é um ato de coragem e demonstra responsabilidade consigo mesmo. Se você ou alguém próximo está passando por um momento difícil, procurar ajuda é o primeiro passo.