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Ferida na boca e rouquidão podem ser câncer? O podcast Sabor e Saúde discutiu os motivos que fazem o câncer de cabeça e pescoço não serem precocemente diagnosticados

FERIDA na boca e ROUQUIDÃO podem ser câncer?

Neste episódio, você vai descobrir por que os primeiros sinais do câncer de cabeça e pescoço são tão fáceis de ignorar e como o diagnóstico precoce pode salvar vidas. O episódio faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, em apoio ao Julho Verde. Acompanhe!

Você também pode acompanhar o Podcast pelo Youtube.

Oferecimento: Geap Saúde.