Você pode salvar vidas com um simples gesto Doar sangue é um ato de solidariedade e cidadania vital para a saúde pública Saúde|Do R7 08/07/2025 - 13h24 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A doação de sangue é 100% voluntária e ajuda a salvar vidas Ministério da Saúde/Divulgação

Uma das novas tendências na sociedade e nas redes sociais é o estilo de vida wellness, que pode ser traduzido como uma procura constante pelo bem-estar. Esse modelo enaltece a prática de exercícios físicos com regularidade, rotinas de autocuidado e uma alimentação saudável para ter uma vida mais equilibrada física e mentalmente.

O Ministério da Saúde convida você a aderir este movimento e, mais do que isso, também salvar vidas: doe sangue, você pode. A doação de sangue é um ato de solidariedade, altruísmo e cidadania que tem importância vital para a saúde pública. Além de fazer bem ao próximo, também faz bem a você.

‌



A doação é 100% voluntária e pode ser realizada pela população entre 16 e 69 anos de idade. Confira alguns pré-requisitos e descubra se você é apto a doar sangue:

Ter idade entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos devem apresentar consentimento formal do responsável legal);

Pessoas com idade entre 60 e 69 anos só poderão doar sangue se já o tiverem feito antes dos 60 anos;

Apresentar documento de identificação com foto emitido por órgão oficial;

Pesar no mínimo 50 kg;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas;

Estar alimentado (obs: evitar alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação de sangue. Caso seja após o almoço, aguardar duas horas).

O sangue é fundamental para atendimentos de sangramentos agudos em casos de urgências e emergências, realização de cirurgias de grande porte e tratamentos de doenças crônicas que frequentemente demandam transfusões sanguíneas; também é fundamental para a produção de medicamentos essenciais derivados do plasma.

‌



Tudo isso só é possível com a conscientização da população e a consequente manutenção dos estoques de sangue. Portanto, caso você se encaixe nos pré-requisitos citados anteriormente, é importante se tornar um doador regular independentemente do vínculo que você tenha com os receptores.

Doar sangue ajuda a salvar vidas. Faça a sua parte. O Ministério da Saúde e o receptor agradecem.

Clique e saiba mais.