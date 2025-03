Amado Batista se casa com Calita Franciele, miss 51 anos mais nova Foto: Reprodução/Redes Sociais Calita FrancieleCantor Amado Batista se casa com Miss 51 anos mais novaO... Taktá|Do R7 14/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 14/03/2025 - 16h27 ) twitter

Cantor Amado Batista se casa com Miss 51 anos mais nova

Foto: Reprodução/Redes Sociais Calita FrancieleCantor Amado Batista se casa com Miss 51 anos mais novaO cantor Amado Batista, um dos maiores nomes da música brasileira, chocou seus fãs e a mídia ao se casar com a miss Calita Franciele, que é 51 anos mais nova. A união do artista de 73 anos com a jovem de 23 anos gerou grande repercussão nas redes sociais e nos meios de comunicação por conta da diferença de idade entre eles.

