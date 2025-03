Bahia e Vitória decidem o título do Campeonato Baiano neste domingo (23) Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaBahia e Vitória voltam a campo neste domingo (23), às 16h, no... Taktá|Do R7 23/03/2025 - 11h45 (Atualizado em 23/03/2025 - 11h45 ) twitter

Foto: Victor Ferreira/EC VitóriaBahia e Vitória voltam a campo neste domingo (23), às 16h, no Barradão, para decidir o título do Campeonato Baiano. O jogo será transmitido pela TVE Bahia e pelo canal TVE Bahia no YouTube. No primeiro jogo da final, o tricolor venceu por 2×0 na Arena Fonte Nova e chega com a vantagem de poder perder por até um gol de diferença para garantir a taça. O Vitória, por sua vez, precisa vencer por três gols para ser campeão no tempo normal ou por dois para levar a decisão para os pênaltis.

