Bahia levanta a taça do Campeonato Baiano pela 51ª vez após empatar BaVi no Barradão Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia foi campeão do Campeonato Baiano 2025 no Barradão neste domingo... Taktá|Do R7 23/03/2025 - 19h05 (Atualizado em 23/03/2025 - 19h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia foi campeão do Campeonato Baiano 2025 no Barradão neste domingo (23) após empatar por 1 a 1 com o Vitória. O resultado da final foi construído na partida de ida na Fonte Nova, quando o Tricolor derrotou o Rubro-Negro por 2 a 0. Marcos Felipe protagonizou a partida com defesas importantes, Carlinhos empatou para o Vitória, mas Kayky definiu o resultado.

Saiba mais sobre essa emocionante conquista e outros detalhes da partida no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Torcedores são detidos com posse de coquetéis molotov em dia de Ba-Vi no bairro São Caetano

Receita Federal encontra 9,780 kg de maconha no aeroporto de Salvador

Parque temático da Disney é atingido por incêndio