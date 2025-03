Cabeça humana é encontrada na Avenida Afrânio Peixoto, em Salvador Foto: Divulgação/Ascom PCBAUma cabeça humana foi encontrada na madrugada deste sábado (22) na Avenida Afrânio... Taktá|Do R7 22/03/2025 - 12h45 (Atualizado em 22/03/2025 - 12h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Divulgação/Ascom PCBAUma cabeça humana foi encontrada na madrugada deste sábado (22) na Avenida Afrânio Peixoto, no bairro do Lobato, em Salvador. O caso chocou moradores da região, que acionaram as autoridades.

Para mais detalhes sobre este caso chocante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Morre George Foreman, ex-campeão mundial dos pesos-pesados, aos 76 anos

VÍDEO: Mulher fica com a perna presa entre trem e plataforma no metrô de Salvador

Bahia lança programas para oferecer CNH gratuita à população de baixa renda; saiba mais