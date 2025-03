Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5 Foto: Roberta Aline/MDSBolsa FamíliaA Caixa Econômica Federal inicia, nesta segunda-feira (24), o pagamento da parcela... Taktá|Do R7 24/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 11h26 ) twitter

Bolsa Família

Foto: Roberta Aline/MDSBolsa FamíliaA Caixa Econômica Federal inicia, nesta segunda-feira (24), o pagamento da parcela de março do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) final 5. O valor mínimo do benefício é de R$ 600, mas, com os adicionais, o valor médio sobe para R$ 668,65. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social informou que, neste mês, o programa de transferência de renda do Governo Federal alcançará 20,5 milhões de famílias, com um gasto total de R$ 13,7 bilhões.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes do pagamento e as mudanças no programa!

