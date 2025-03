Cardeal Dom Sergio da Rocha receberá Título de Cidadão Baiano em reconhecimento à sua dedicação pastoral Foto: Divulgação/ Arquidiocese SalvadorCardeal Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de São Salvador da BahiaO Cardeal... Taktá|Do R7 26/03/2025 - 14h31 (Atualizado em 26/03/2025 - 14h31 ) twitter

Cardeal Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de São Salvador da Bahia

Foto: Divulgação/ Arquidiocese SalvadorCardeal Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de São Salvador da BahiaO Cardeal Dom Sergio da Rocha, Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, será oficialmente reconhecido como cidadão baiano. A homenagem acontece na quinta-feira (27), em uma Sessão Especial no Plenário da Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA), às 10h. A honraria é uma iniciativa do Deputado Estadual Alex da Piatã e destaca a relevância da atuação pastoral do cardeal na capital baiana e em todo o estado.

