Idosa morre atropelada enquanto atravessa a BR-116 em Feira de Santana Foto: Reprodução/Redes Sociaisidosa morre atropelada feira de santanaUma idosa de 72 anos, identificada como Jacira... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

idosa morre atropelada feira de santana

Foto: Reprodução/Redes Sociaisidosa morre atropelada feira de santanaUma idosa de 72 anos, identificada como Jacira Santos dos Reis, morreu após ser atropelada enquanto atravessava a Avenida Frei Félix da Pacaúba, em um trecho da BR-116, na cidade de Feira de Santana (BA), no último sábado (15). De acordo com a Polícia Civil, Jacira tentava cruzar a rodovia quando foi atingida por um veículo. O motorista permaneceu no local e acionou as autoridades. Ele foi encaminhado à delegacia para prestar depoimento e, em seguida, liberado.

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Com investimento de R$ 1,9 milhão, Zoológico de Salvador segue em reforma

Polícia prende homem que instala ‘chupa-cabra’ em caixas eletrônicos de Feira de Santana

Programa Universidade para Todos abre mais de 20 mil vagas na Bahia