Imposto de Renda 2025: Receita Federal substitui aplicativo e divulga novas regras Foto: Reprodução/Adobe StockA Receita Federal anunciou mudanças para a declaração do Imposto de Renda 2025,... Taktá|Do R7 12/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 13h26 ) twitter

Foto: Reprodução/Adobe StockA Receita Federal anunciou mudanças para a declaração do Imposto de Renda 2025, incluindo a descontinuação do aplicativo “Meu Imposto de Renda”. Agora, quem optar por declarar via celular precisará utilizar o aplicativo “Receita Federal”, disponível para Android e iOS. As alterações foram divulgadas nesta quarta-feira (12), juntamente com as regras e prazos para a entrega da declaração.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as novas regras do Imposto de Renda 2025!

