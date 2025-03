Jacuipense divulga preço dos ingressos e torcedores do Bahia reclamam: “É Libertadores?” Foto: Letícia Martins/EC BahiaNesta quarta-feira (5), o Esporte Clube Jacuipense anunciou a venda de ingressos... Taktá|Do R7 06/03/2025 - 19h46 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Letícia Martins/EC BahiaNesta quarta-feira (5), o Esporte Clube Jacuipense anunciou a venda de ingressos para a partida de volta das semifinais do Baianão contra o Esporte Clube Bahia no próximo sábado (8). O valor cobrado aos torcedores do Bahia foram mais altos do que o normal para o jogo no Estádio Joia da Princesa.

Para saber mais sobre as reações dos torcedores e os detalhes da venda, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Novas regras do Pix afetarão 8 milhões de chaves irregulares ligadas a CPFs

Ônibus voltarão a circular em Fazenda Coutos nesta sexta-feira com novo protocolo de segurança

PGE-BA encerra plantão do Carnaval com saldo positivo no atendimento a demandas emergenciais