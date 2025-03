Jogador do Palmeiras sofre de ataques racistas durante partida da Libertadores Sub-20 Reprodução Youtube GOATJogador do Palmeiras é alvo de racismo durante jogo da Libertadores Sub-20.Na noite... Taktá|Do R7 07/03/2025 - 15h09 (Atualizado em 07/03/2025 - 15h38 ) twitter

Reprodução Youtube GOATJogador do Palmeiras é alvo de racismo durante jogo da Libertadores Sub-20.Na noite desta quinta-feira (6), durante a partida entre Palmeiras e Cerro Porteño pela fase de grupos da Libertadores Sub-20, o atacante Luighi, de 18 anos, do time paulista, foi alvo de ataques racistas de um torcedor do time adversário, que imitou um macaco na direção do jogador.

Para mais detalhes sobre este triste incidente e a reação do Palmeiras, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

