Justiça bloqueia R$ 1,4 milhão e garante devolução de taxas de concurso em Juazeiro Foto: ReproduçãoPrefeitura JuazeiroA Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 1,4 milhão referente às taxas... Taktá|Do R7 26/03/2025 - 13h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 13h27 ) twitter

Prefeitura Juazeiro

Foto: ReproduçãoPrefeitura JuazeiroA Justiça determinou o bloqueio de aproximadamente R$ 1,4 milhão referente às taxas de inscrição de um concurso público realizado no município de Juazeiro, na Bahia. A decisão atende a um pedido do Ministério Público do Estado da Bahia (MPBA) e tem como objetivo garantir, de forma preventiva, a devolução dos valores pagos pelos candidatos, caso a anulação do concurso seja confirmada.

