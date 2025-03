Linha B2 do BRT Salvador é ampliada e passa a atender o Rio Vermelho Foto: Bruno Concha / Secom PMSA partir do dia 29 de março, data em que... Taktá|Do R7 19/03/2025 - 21h26 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Bruno Concha / Secom PMSA partir do dia 29 de março, data em que Salvador completa 476 anos, a linha B2 do BRT Salvador será ampliada, conectando a Estação Rodoviária ao bairro do Rio Vermelho. Atualmente, o itinerário segue até a Praça Nossa Senhora da Luz, na Pituba, e retorna ao terminal de transbordo, mas com a mudança, a rota será estendida para beneficiar mais passageiros.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as novidades sobre a mobilidade em Salvador!

Leia Mais em Taktá:

Bahia vence o CSA fora de casa e assume liderança do grupo B da Copa do Nordeste

Setor produtivo e centrais sindicais criticam aumento da taxa Selic para 14,25% ao ano

Conheça a nova política de ingressos em jogos do Vitória para o Brasileirão 2025