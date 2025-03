Mega acumula mas Lotofácil e Quina têm ganhadores; saiba mais Foto: Divulgação lotofácilOs sorteios da Lotofácil e da Quina realizados nesta terça-feira (25) garantiram premiações... Taktá|Do R7 26/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 26/03/2025 - 14h06 ) twitter

Foto: Divulgação lotofácilOs sorteios da Lotofácil e da Quina realizados nesta terça-feira (25) garantiram premiações milionárias a apostadores de diferentes regiões do país. De acordo com a Caixa Econômica Federal, cinco sortudos acertaram os 15 números da Lotofácil e levaram para casa R$ 315.085,91 cada. Já na Quina, uma única aposta feita em Capivari (SP) acertou todas as dezenas e faturou mais de R$ 12 milhões.

