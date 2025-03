Mercado de brinquedos cresce 36% no Brasil e setor prevê expansão em 2025 Foto: Wilson Dias/Agência BrasilO setor de brinquedos no Brasil registrou um crescimento expressivo de 36%... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 20h26 ) twitter

Foto: Wilson Dias/Agência BrasilO setor de brinquedos no Brasil registrou um crescimento expressivo de 36% desde 2020, passando de R$ 7,5 milhões para R$ 10,2 milhões em vendas em 2024, segundo dados da Fundação Abrinq. O aumento da demanda e a constante renovação de produtos são alguns dos fatores que impulsionam esse avanço, com destaque para o lançamento de 43 tipos de brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais e a diversificação do varejo.

