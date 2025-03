MPF abre inquérito para investigar racismo contra jogador do Palmeiras em jogo no Paraguai Foto: Reprodução O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF-RJ) abriu nesta quarta-feira (19)... Taktá|Do R7 20/03/2025 - 02h45 (Atualizado em 20/03/2025 - 03h05 ) twitter

Foto: Reprodução O Ministério Público Federal no Rio de Janeiro (MPF-RJ) abriu nesta quarta-feira (19) um inquérito civil para acompanhar as ações do Estado Brasileiro e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no caso de racismo sofrido pelo jogador Luighi Hanri Souza Santos, do Palmeiras. O episódio ocorreu em 6 de março, no estádio do Cerro Porteño, no Paraguai, durante a Copa Libertadores Sub-20. Na ocasião, torcedores paraguaios imitavam macacos e chegaram a cuspir na direção dos atletas brasileiros.

Para mais detalhes sobre essa investigação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

