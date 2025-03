PM apreende moto com sinais de adulteração em Camaçari Foto: Divulgação / SSP-BA. moto com sinais de adulteração em CamaçariUma motocicleta com sinais de... Taktá|Do R7 26/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 26/03/2025 - 17h27 ) twitter

moto com sinais de adulteração em Camaçari

Foto: Divulgação / SSP-BA. moto com sinais de adulteração em CamaçariUma motocicleta com sinais de adulteração foi apreendida por policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) na tarde de terça-feira (25), em Monte Gordo, distrito de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

