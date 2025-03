Polícia Civil desativa laboratório de drogas e prende suspeito em Porto Seguro Foto: SSP-BA / Divulgação.Laboratório de drogasA Polícia Civil da Bahia desativou, nesta segunda-feira (17), um... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 18h46 (Atualizado em 17/03/2025 - 18h46 ) twitter

Foto: SSP-BA / Divulgação.Laboratório de drogasA Polícia Civil da Bahia desativou, nesta segunda-feira (17), um laboratório de drogas utilizado para o corte, embalagem e distribuição de entorpecentes, em Arraial d’Ajuda, Porto Seguro. A ação foi realizada pelo Departamento Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), com apoio do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC) e do Departamento de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis (DPMCV), dentro da Operação NÁRKE3, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

