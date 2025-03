Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas e explosivos em Salvador Foto: Divulgação/18ª CIPMdrogas bairro do Rio SenaNa madrugada desta sexta-feira (14), uma operação da 18ª... Taktá|Do R7 14/03/2025 - 13h08 (Atualizado em 14/03/2025 - 13h08 ) twitter

drogas bairro do Rio Sena

Foto: Divulgação/18ª CIPMdrogas bairro do Rio SenaNa madrugada desta sexta-feira (14), uma operação da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas, munições e explosivos no bairro do Rio Sena, em Salvador. O material foi encontrado em um imóvel abandonado, após a fuga de um suspeito durante patrulhamento na região.

