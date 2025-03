Policial civil é morto a tiros em Stella Maris; motorista de app entrega suspeitos Foto: ReproduçãoO policial civil Marcus Vinicius Peixoto Carrete foi morto a tiros no sábado (08),... Taktá|Do R7 09/03/2025 - 22h25 (Atualizado em 09/03/2025 - 22h25 ) twitter

Foto: ReproduçãoO policial civil Marcus Vinicius Peixoto Carrete foi morto a tiros no sábado (08), em um quiosque no bairro de Stella Maris, em Salvador. Uma motorista por aplicativo foi presa por envolvimento no crime. Ela transportou os suspeitos até o local e deu fuga a eles no Renault Logan branco, abandonado na cena do homicídio. Inicialmente, disse que havia aceitado a corrida pelo aplicativo, mas depois confessou que conhecia os criminosos e sabia que eram envolvidos com o tráfico.

Para mais detalhes sobre este trágico incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

