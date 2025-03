Preta Gil está internada em UTI de hospital em Salvador Foto: Reprodução/Redes SociaisA cantora Preta Gil está internada desde o último sábado (8) em um... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 22h26 (Atualizado em 10/03/2025 - 22h26 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisA cantora Preta Gil está internada desde o último sábado (8) em um hospital particular de Salvador, após ser diagnosticada com infecção urinária. De acordo com a diretoria médica da unidade, ela segue em um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para monitoramento e cuidados médicos, mas seu estado de saúde é estável.

