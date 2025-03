Príncipe William no Brasil? Entenda a visita Foto: Divulgação/ Redes Sociais Príncipe William virá ao Brasil em novembroO herdeiro do trono Britânico,... Taktá|Do R7 20/03/2025 - 16h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 16h27 ) twitter

Príncipe William

Foto: Divulgação/ Redes Sociais

Príncipe William virá ao Brasil em novembroO herdeiro do trono Britânico, Príncipe William, fará uma visita ao Brasil em novembro para cerimônia Earthshot Prize, que ocorrerá no Rio de Janeiro. O evento foi criado pelo príncipe e tem como objetivo premiar soluções inovadoras para a crise climática e destacar iniciativas sustentáveis de todo o mundo.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre a visita do Príncipe William e o impacto do Earthshot Prize!

