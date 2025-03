Princípio de incêndio na UTI do Hospital Roberto Santos causa evacuação de pacientes Foto: Camila Souza/ GOVBA Um princípio de incêndio atingiu a Unidade de Terapia Intensiva (UTI)... Taktá|Do R7 18/03/2025 - 08h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 08h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Camila Souza/ GOVBA Um princípio de incêndio atingiu a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neuro do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), em Salvador, na madrugada desta terça-feira (18). Segundo a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), brigadistas da unidade controlaram as chamas rapidamente, sem registro de vítimas.

Para mais detalhes sobre este incidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Homem é preso em imóvel de luxo usado como laboratório de drogas em Porto Seguro

Messi fica de forma dos jogos contra Uruguai e Brasil; saiba o motivo!

União cobre R$ 1,33 bilhão em dívidas de estados e municípios